Opgestapte Haagse wethouders niet vervangen, taken zijn verdeeld

De Haagse oud-wethouders Anne Mulder en Kavita Parbhudayal, die donderdagavond opstapten toen hun VVD uit de lokale coalitie stapte, worden voorlopig niet vervangen. Hun taken worden de komende tijd verdeeld onder de zes overgebleven wethouders. Zij hebben vrijdag de portefeuilles opnieuw verdeeld.

De VVD besloot donderdagavond te stoppen met de coalitie, waarin ook D66, GroenLinks, CDA en PvdA zaten. Dat gebeurde aan het einde van een lang en onrustig debat. De partijen waren het niet eens over de manier waarop ze moesten omgaan met de grootste partij in de raad, Hart voor Den Haag. Die partij wordt geleid door oud-wethouder Richard de Mos. Hij werd onlangs volledig vrijgesproken van corruptie. Vanwege de verdenkingen zat hij in de oppositie, maar na de vrijspraak wil hij terug in het college. VVD, CDA en D66 zijn bereid om daar met hem over te praten. GroenLinks en PvdA zijn mordicus tegen.

Voormalig Tweede Kamerlid Mulder was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor mobiliteit, de buitenruimte en het stadsdeel Scheveningen. Parbhudayal ging onder meer over werkgelegenheid, maatschappelijke ondersteuning en het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg.

Het is nog niet bekend hoe de vorming van een nieuwe coalitie gaat lopen. D66, VVD en CDA zeiden donderdagavond aan het einde van het debat, vlak voordat de VVD uit de coalitie stapte, dat ze bereid zijn om met De Mos te praten. De vier partijen zouden samen een ruime meerderheid hebben, van 27 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Als de vier partijen een akkoord bereiken, krijgt Den Haag het vierde college in vijf jaar tijd.