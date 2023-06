Ov-bedrijven: agressie in vervoer is maatschappelijk probleem

Vervoersbedrijven steunen de noodkreet van de NS aan de overheid om maatregelen te nemen tegen de toegenomen agressie in het openbaar vervoer. Volgens de bedrijven gaat het om een probleem dat niet alleen op het spoor of in de sector speelt, maar in de samenleving als geheel.

Een woordvoerster van Arriva, dat zowel trein- als buslijnen exploiteert, benadrukt dat de oorzaak van de toegenomen agressie in landelijke problemen ligt. “De toename van verwarde personen, het messenbezit onder jongeren, de verharding van de samenleving, migratie”, somt ze op. “Dat gaan wij als vervoerders niet alleen oplossen.”

Als voorbeeld noemt ze de Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen, die door asielzoekers wordt gebruikt op weg van en naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met name de zogeheten veiligelanders, die vrijwel geen kans maken op asiel, zorgen voor overlast op de lijn. “Daar zetten we nu extra mensen en extra geld in, maar je bent bezig om de gevolgen van een probleem op te lossen, niet het probleem zelf.”

Brancheorganisatie OV-NL onderschrijft het beeld en stelt dat er al veel overleg is tussen de sector en de overheid. “Maar dit is een maatschappelijk verhaal”, zegt een woordvoerder. “We moeten met elkaar de volgende stap zetten, als samenleving.”

Connexxion, dat behalve busdiensten ook twee treindiensten verzorgt in Gelderland, zegt in een reactie dat op zijn lijnen het aantal incidenten niet is toegenomen, maar dat wel vaker sprake is van geweld. “Daarover gaan we graag met het ministerie in gesprek”, zegt een woordvoerder.