Prinses Alexia neemt tussenjaar

Prinses Alexia neemt komend jaar een tussenjaar. Dat vertelde zij vrijdag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie in Den Haag. “Beetje reizen, werken en van alles”, zei de 18-jarige Alexia over haar tussenjaar. Volgens de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn “er heel veel plannen”, maar: “Er is nog niets gepland.”

“Lekker ongeorganiseerd”, grapte haar oudere zus Amalia (19) daarop.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales nog af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales.

De prinses zei tijdens het persgesprek ook dat ze “hartstikke trots” is op haar oudere zus prinses Amalia, om de wijze waarop zij omgaat met de bedreigingen aan haar adres. Alexia noemt Amalia iemand “die enorm sterk in haar schoenen heeft gestaan de afgelopen tijd”. “Ik had het haar niet nagedaan”, aldus de prinses. Na afloop van een staatsbezoek in Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat Amalia wordt bedreigd. Om die reden ging zij niet op kamers in Amsterdam, waar zij studeert aan de Universiteit van Amsterdam.

De zomerfotosessie vond dit jaar plaats bij strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Vorig jaar zou de fotosessie daar ook plaatsvinden, maar dit werd vanwege ongunstige weersvoorspellingen verplaatst naar Paleis Noordeinde.