PvdA liet GroenLinks in Limburg ‘met pijn in het hart’ los

De PvdA in Limburg heeft GroenLinks in de provincie “met pijn in het hart” losgelaten. Dat zei PvdA-Statenlid Aleida Berghorst vrijdag tijdens een debat over het coalitieakkoord. De PvdA gaat in Limburg regeren met BBB, VVD, CDA en de SP. Landelijk willen de PvdA en GroenLinks juist nauwer samenwerken. Zo vormen de partijen in de Eerste Kamer samen één fractie.

Op de samenstelling van het nieuwe college in Limburg kwam vrijdagmiddag kritiek vanuit de Statenleden. Meerdere partijen begonnen over het feit dat GroenLinks niet meedoet. In de vorige periode zaten GroenLinks en PvdA nog samen in het bestuur.

Annetje Schoolmeesters van BBB kreeg de vraag of het klopt dat haar partij GroenLinks niet in de coalitie wilde vanwege het imago van de partij. Schoolmeesters zei in de Statenzaal van het gouvernement dat haar partij niemand uitsloot toen werd gezocht naar een coalitie. Maar de verkenners noteerden wel “een gevoel” bij haar partij, waarna een coalitie zonder GroenLinks als meest haalbare optie werd gezien.

Statenlid Thea Jetten van GroenLinks vroeg zich af waarom “de emotie” heeft meegespeeld, terwijl BBB volgens haar juist hamert op politiek voeren “op basis van feiten”. Volgens Schoolmeesters is gekozen voor “de meest kansrijke coalitie”.

Ook anderen hadden kritiek op de samenstelling van de coalitie. Zo vroeg Marlou Jenneskens van D66 zich af waarom er “zo weinig vrouwen aan het stuur” zitten in het college. Het bestuur bestaat uit vijf mannen en één vrouw. René Claassen van de PVV zei tijdens het debat niet te begrijpen dat zijn partij niet meedoet in het college. “Elke Limburger telt, maar PVV’ers niet”, zei hij, verwijzend naar de naam van het coalitieakkoord ‘Elke Limburger telt!’. De PVV heeft zes zetels in het Limburgse parlement en is de tweede partij in de provincie. Volgens Claassen zijn “duizenden PVV-stemmers aan de kant gezet” door niet met de partij samen te werken.