Rijkswaterstaat gaat vervuild Waalstrand afgraven

Rijkswaterstaat laat de vervuilde grond op een Waalstrand dicht naast de Waalbrug in Nijmegen volgende week afgraven. Dat gebeurt onder toezicht van een veiligheidskundige en een milieudeskundige. In het zand van het strand is vervuiling met arseen, cyanide, kwik en PAK’s gevonden. De vervuilde grond wordt afgevoerd naar een verwerker, aldus de waterbeheerder vrijdag.

Op het Waalstrandje in de Stadswaard bij de Ooijpolder werd een blauwe laag aangetroffen. Rijkswaterstaat sloot het strand dinsdag af met hekken en legde een zogeheten olieboom in het water van de Waal om te voorkomen dat vervuiling zich via de Waal zou verspreiden. Woensdag bleek uit onderzoek welke vervuilende stoffen in het zand zaten. Hoe die daar zijn gekomen en wie daarvoor verantwoordelijk is moet nog uit nader onderzoek blijken.

Als de verontreinigde grond is afgegraven wordt de locatie afgedekt met worteldoek, een kleilaag en stortstenen, aldus Rijkswaterstaat. Als blijkt dat alle verontreinigingen weg zijn, worden de hekken weggehaald en kan het bij recreanten zeer populaire strandje weer worden gebruikt, zegt Rijkswaterstaat. Maar daarover wordt pas een beslissing genomen als het afgraven klaar is.

Na de zomer gaat Rijkswaterstaat nader grondonderzoek doen en ook een historisch onderzoek. Dan zijn mogelijk nog meer maatregelen nodig op het strand, dat grenst aan het natuurgebied Ooijpolder. Tot en met vorig weekend is het strandje met het mooie weer elke dag drukbezocht door zwemmers en anderen. Rijkswaterstaat raadt iedereen aan die daar is geweest en die gezondheidsklachten heeft contact op te nemen met de huisarts.