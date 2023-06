Rutte ingenomen met aanblijven Stoltenberg

Als NAVO-topman Jens Stoltenberg inderdaad nog een jaar langer aanblijft, is dat “goed nieuws”, vindt premier Mark Rutte. “Ik vind het een ontzettend goede secretaris-generaal.”

De 64-jarige Stoltenberg zou na negen jaar aan het hoofd van de westerse militaire alliantie eigenlijk in oktober afzwaaien. Maar de NAVO-landen willen hem vragen er nog een jaar aan vast te plakken. Ze werden het niet eens over een opvolger en wisselen in roerige tijden niet graag van secretaris-generaal. Stoltenberg, die geldt als een onverstoorbare en doorgewinterde kapitein, liet voorzichtig doorschemeren dat hij beschikbaar is.

Rutte benadrukte na afloop van de EU-top in Brussel wel dat het besluit over de verlenging officieel nog niet is aangekondigd. Stoltenberg schoof ook op de top aan, voor overleg met de EU-leiders over onder meer de oorlog in Oekraïne.