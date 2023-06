Zuid-Holland: geen reden voor sluiten zwemwater vlak bij Chemours

De provincie Zuid-Holland ziet op basis van meetgegevens en na gesprekken met diverse partijen geen reden om een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod af te geven voor recreatieplas Het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Die ligt in de buurt van de fabriek van chemiebedrijf Chemours. Volgens de provincie blijkt uit metingen sinds 2018 van het verantwoordelijke waterschap Rivierenland dat het PFAS-gehalte in het zwemwater stabiel is. Het RIVM concludeerde in 2020 op basis van die cijfers dat zwemmen in de recreatieplas geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

De provincie heeft het RIVM donderdag wel gevraagd om zo snel mogelijk met een algemeen advies te komen over gebruik van zwemwater waar PFAS in zit. Dit deed Zuid-Holland naar aanleiding van een nieuwe uitzending van tv-programma Zembla over Chemours, de chemiefabriek in Dordrecht. Volgens Zembla zijn in de populaire recreatieplas in Alblasserdam, amper 10 kilometer van de fabriek, zeer hoge concentraties PFAS aangetroffen die ver boven de norm zouden zitten. Een milieuchemicus noemde het in de uitzending absurd dat nog steeds wordt gezwommen in Het Lammetjeswiel.

Het RIVM bepaalde in 2020 in opdracht van het Waterschap Rivierenland ‘risicogrenswaarden’ voor drie PFAS-stoffen (PFOA, PFOS en GenX) in zwemwater en voor de consumptie van vis. Vorig jaar kwam het RIVM met een advies aan het ministerie van Waterstaat om die grenswaarden naar beneden bij te stellen, iets wat voor zover bekend nog niet is gebeurd.

Al langer geldt het advies om geen groenten en fruit uit moestuinen dicht bij de fabriek te eten vanwege te hoge PFAS-concentraties. Voor een groter gebied geldt dat dit moet worden afgewisseld met groenten en fruit uit de winkel.

Zembla bracht onlangs na onderzoek al naar buiten dat de leiding van Chemours en voorloper DuPont jarenlang heeft verzwegen dat het grondwater rond de fabriek vervuild is geraakt met PFAS. De uitzending leidde tot veel verontwaardiging, bij politieke partijen en omwonenden. Zowel de Tweede Kamer als Provinciale Staten van Zuid-Holland gaat de directie van Chemours op een hoorzitting bevragen.