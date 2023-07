Afsluitdijk even open voor wandelaars en fietsers

Het gloednieuwe wandel- en fietspad over de Afsluitdijk is zaterdag en zondag open voor wandelaars en fietsers. De Afsluitdijk is al sinds 2019 niet meer toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer vanwege de omvangrijke renovatie die Rijkswaterstaat uitvoert. Na het weekeinde gaat de dijk weer op slot tot eind 2024, als het hele karwei naar verwachting klaar is.

De tijdelijke openstelling was volgens Rijkswaterstaat een grote wens van onder andere de Fietsersbond, de ANWB, het Fietsplatform en Wandelnet. Het nieuwe fiets- en wandelpad is aangelegd aan de Waddenzeekant van de dijk en fietsers en wandelaars zijn daar erg benieuwd naar. Nu het pad even open is, is het ook mogelijk om de zeer populaire routes Rondje IJsselmeer en Zuiderzeeroute te doen. Sinds 2019 moeten toerfietsers hun tocht onderbreken om met een bus de Afsluitdijk te passeren.

Het pad is zaterdag en zondag van 08.00 tot 18.00 uur open voor (elektrische) fietsers, lopers en voertuigen met een blauw kenteken. Omdat een deel van de route over het bouwterrein gaat, raadt Rijkswaterstaat af om kinderen op kleine fietsjes mee te nemen. Ook voor invalidenwagens, skates en steps is de route niet geschikt. Quads, scooters en speed pedelecs zijn verboden.