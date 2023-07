Black Archives-voorman ziet vergiffenis koning als handreiking

Het vragen om vergiffenis door de koning voor het slavernijverleden voelt als een “handreiking”. Dat zegt Mitchell Esajas, antropoloog en voorman van The Black Archives en protestbeweging Kick Out Zwarte Piet. Dat zei hij in reactie op de door de koning uitgesproken excuses tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

The Black Archives is een centrum dat de geschiedenis van zwarte Nederlanders verzamelt. Esajas noemde de excuses “niet slecht”. “En de koning heeft twee keer ook herstel genoemd en dat is waar wij op gericht zijn.”

Esajas was ook initiatiefnemer van een protestmars over herstelbetalingen eerder op zaterdag tijdens de Bigi Spikri-optocht. Bij de feestelijke optocht door het centrum van Amsterdam, rond de herdenking van het afschaffen van de slavernij, lopen elk jaar mensen in traditionele kleurrijke kledij. De naam betekent letterlijk ‘grote spiegel’. Enkele tientallen demonstranten die zich bij de tocht aansloten pleitten voor een schadevergoeding voor de slavernij door toenmalige koloniale overheersers.

Esajas heeft “niet zozeer” vertrouwen of die herstelbetalingen er ook komen. “Het ligt aan ons als maatschappij, ons als gemeenschap en de politiek om dat te realiseren”, zei hij.