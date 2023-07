Blijdschap, emoties en kritiek op Museumplein na excuses koning

Meteen na het uitspreken van de excuses voor het Nederlands slavernijverleden door koning Willem-Alexander steeg er gejuich en applaus op bij de honderden aanwezigen bij het Keti Koti Festival op het Museumplein. Menig bezoeker hield het niet droog bij de historische toespraak van de vorst. Een enkeling plaatste ook kanttekeningen.

“Prachtig en mooi ook dat hij een paar woordjes Surinaams sprak. Ik heb wel een traantje gelaten hoor,” zei een vrouw die de toespraak van de koning volgde via een groot scherm. Een andere vrouw kon haar gevoelens niet onder woorden brengen omdat ze daar te emotioneel voor was.

Niet iedereen was enthousiast. “De woorden betekenen niet veel voor me. Ik wil eerst actie zien. Misschien dat het daarna iets voor me betekent. Het zou mooier zijn geweest als de koning iets concreets had toegezegd, of al had gedaan”, zei een andere toehoorster.