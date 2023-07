Coalitieakkoord Utrecht tussen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA

In de provincie Utrecht is een coalitieakkoord bereikt tussen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA. Het akkoord heet ‘Aan de slag voor Utrecht’. De vijf partijen laten weten zich met dit akkoord in te zetten “voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven”.

Het akkoord en de beoogde gedeputeerden worden 5 juli gepresenteerd op kasteel Groeneveld in Baarn. Daar zal ook een toelichting worden gegeven bij de thema’s die zijn opgenomen in het coalitieakkoord.

De nieuwe coalitie is goed voor 25 van de 49 zetels. BBB en GroenLinks probeerden eerder tot een coalitie te komen, maar die gesprekken liepen spaak op onder meer de energietransitie. Beide partijen hebben elk zeven zetels en zijn de grootste twee in de Utrechtse Staten.