Kamerleden roemen slavernijtoespraak koning: historisch moment

Tweede Kamerleden die aanwezig waren bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam, zijn onder de indruk van de toespraak die koning Willem-Alexander daar hield. De vorst bood, in navolging van premier Mark Rutte in december, excuses aan voor dat deel van de Nederlandse geschiedenis.

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van “een historisch moment”. Hij zag naar eigen zeggen om zich heen “veel tranen” vloeien op het moment dat de koning excuses aanbood. Dat deed premier Mark Rutte eerder ook al. Maar de koning “vertegenwoordigt ook het instituut dat dat door de eeuwen heen het hoogste gezag is geweest”, zegt Ceder. Dat hij die excuses nu herhaalt, is “niet alleen mooi, maar het werkt ook helend. Ik denk dat het echt iets heeft losgemaakt”.

D66’er Jorien Wuite heeft “een warm hart” overgehouden aan de speech van de koning. “Ik denk dat wij geschiedenis met elkaar hebben gemaakt vandaag.” Nederland zet daarmee ook internationaal de toon, denkt zij. Ook Wuite wijst op de vooraanstaande positie die de koning heeft in het Caribisch deel van het koninkrijk. “Dat moeten we niet onderschatten. Als het uit zijn mond komt, dan heeft het nóg meer betekenis.”

Sylvana Simons van BIJ1 was “vanaf de eerste zin onder de indruk” van de speech van de koning. Dat hij naast de excuses ook om vergiffenis vroeg, heeft haar geraakt. “Ik denk dat het van grootsheid getuigt als je dat durft te doen.” Tegelijkertijd noemt zij het “niet meer dan terecht dat de koning morele verantwoordelijkheid neemt” door te spreken. “Veel van wat heeft plaatsgevonden, gebeurde in naam van de koning.” Bovendien hebben de Oranjes volgens recent onderzoek “ruim geprofiteerd” van het koloniale verleden.

Laura Bromet (GroenLinks) vond de bijeenkomst “heel mooi en emotioneel”. Zij is er blij mee dat de koning zich in zijn toespraak ook richtte tot Nederlanders die het overdreven vinden om excuses te maken, en een beroep deed op hun inlevingsvermogen. “Na deze woorden moeten we hard werken aan het wegwerken van de ongelijkheid die nog altijd bestaat als gevolg van de slavernij.”

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het “moedig” dat de koning zich ook richtte tot mensen “die wellicht anders denken over deze excuses”. Het toont volgens haar “de zoektocht naar verbinding”. Ook maakte de speech volgens Kuiken duidelijk “hoe de mens achter de koning, Willem-Alexander van Oranje, worstelt met de geschiedenis van zijn eigen familie”.

VVD’er Pim van Strien hoorde “een persoonlijk en gewogen betoog van de koning over het slavernijverleden”. Hij noemt het “betekenisvol” dat ook hij als staatshoofd nu excuses heeft gemaakt. “Excuses die hier in het Oosterpark met gejuich en emoties werden ontvangen.”