Kuipers hoopt dat woorden koning troost bieden voor Curaçao

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hoopt dat de excuses voor het slavernijverleden die koning Willem-Alexander in Amsterdam uitsprak “troost bieden aan de mensen op Curaçao”. Dat zei de minister op de Dag van de Emancipatie, waarbij wordt herdacht dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft.

De koning sprak de excuses uit tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. “Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf”, zei de koning. “Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd.” In zijn boodschap vroeg de koning om “vergiffenis”.

Kuipers maakte in zijn toespraak ook bekend dat op 3 oktober dit jaar staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) naar Curaçao zal afreizen voor het eerherstel van verzetsheld Tula. Het kabinet maakte vorig jaar al bij de excuses voor het slavernijverleden bekend dat er eerherstel zou komen, maar nog niet precies wanneer.

Volgens Kuipers is eerherstel voor Tula “cruciaal”. Daarom komt de staatssecretaris “hier naartoe om Tula recht te doen. En om recht te doen aan iedereen die zich verzette tegen slavernij en de handel in mensenlevens”, aldus de minister. Kuipers omschreef de verzetsdaden van “Tula en de zijnen” als “ontzagwekkend”.

3 oktober is de datum waarop Tula werd geëxecuteerd in 1795 bij Fort Amsterdam, de regeringszetel van Curaçao. Dat was enkele weken nadat hij zijn vrijheidsstrijd was begonnen en nadat hij was verraden en gevangen genomen.

Kuipers benadrukte in zijn toespraak ook dat de “littekens van het slavernijverleden” overal te zien zijn en dat racisme “keer op keer” de kop opsteekt. “Hier, op Curaçao, en ook in Nederland. We zien gezondheidsverschillen. We zien verschillen in opleiding. We zien dat de kleur van iemands huid invloed heeft op de kansen die hij krijgt.” Volgens de minister is “nog een lange weg te gaan”.