NS-baas Koolmees wil vanaf 2026 spitsheffing tegen volle treinen

Wouter Koolmees, president-directeur van de NS, hoopt dat er vanaf 2026 een spitsheffing van toepassing is op treinkaartjes op drukke trajecten. Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. Hoeveel duurder de kaartjes dan moeten worden, zegt hij niet. “We staan nog aan het begin van de discussie, ook met de politiek.”

Koolmees stelt in de Volkskrant dat de trein tijdens de ochtendspits drukker dan ooit is, met een bezettingsgraad van “soms meer dan 100 procent”. Over de gehele dag bekeken blijft die bezetting echter achter op “nog geen 30 procent”. Koolmees noemt dat ‘verspitsing’. Om mensen aan te zetten buiten de spits om te reizen, wil hij kaartjes voor drukke treintrajecten in de spits duurder maken.

De NS-baas geeft aan dat het spoorbedrijf er “per saldo” geen geld aan zal verdienen. “Het wordt budgetneutraal. Wat we verdienen met de spitsheffing, leidt tot korting op andere trajecten. Op die manier wordt het in de spits rustiger en worden veel treinkaartjes goedkoper”, zegt Koolmees tegen de krant.

Het idee voor een spitsheffing stak de afgelopen jaren vaker de kop op. In 1992 noemde NS het idee voor duurdere kaartjes in de spits al “onvermijdelijk”. Destijds ging het om de invoering van een hoger tarief in zowel de ochtend- als avondspits. Ook in 2010 en 2017 maakte het spoorbedrijf kenbaar met een spitsheffing reizigers meer over de dag te willen verspreiden.