OM: klaar voor handhaven lachgasverbod

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn “klaar voor het handhaven van het lachgasverbod”, meldt het OM zaterdag. Sinds 1 januari dit jaar is het verboden om lachgas voor recreatief gebruik binnen Nederland te vervoeren, te verkopen, te produceren of in bezit te hebben. Maar aan handhaving daarop werd nog niet gedaan.

Vorig jaar november vertelde de politie voorstander te zijn van een verbod, maar dat er nog een en ander moest worden geregeld voordat handhaving mogelijk was. Zo moest er onder meer een oplossing gevonden worden voor het vervoer en vernietiging van in beslag genomen lachgas.

Nu OM en politie hier klaar voor zijn zal een officier van justitie “aan de hand van feiten en omstandigheden in het proces-verbaal” beoordelen “of er vervolging plaatsvindt”, meldt het OM in een verklaring. Daarbij worden criteria gevolgd uit de strafvorderingsrichtlijn Opiumwet. De strafmaat varieert. Er kunnen taakstraffen opgelegd worden of geldboetes tot gevangenisstraffen aan toe. Straffen worden hoger naarmate een grotere hoeveelheid lachgas wordt aangetroffen.

Legale toepassingen blijven bestaan. Hierbij gaat het om (dier)geneeskunde, medisch hulpmiddel, technische industrie├źn, horeca en voedingsmiddelenindustrie. Daar moet dan wel een vergunning voor zijn.