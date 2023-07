Vlissingen maakt excuses voor slavernij én voor gebrek aan begrip

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen heeft namens het gemeentebestuur excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de Zeeuwse stad. Vlissingen was in de tweede helft van de achttiende eeuw de “onbetwiste hoofdstad” van de Nederlandse slavenhandel, zo kwam naar voren uit onderzoek dat de gemeente enkele jaren geleden liet doen. Van den Tillaar bood ook excuses aan voor het “onvoldoende getoonde begrip” voor de gevoelens van nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen.

Een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Vlissingen stemde in april in met het voorstel om op 1 juli excuses te maken voor de rol van de stad in het slavernijverleden. “Wat wij niet kunnen, is de mensonterende praktijken in de geschiedenis ongedaan maken”, zei de burgemeester in de Sint Jacobskerk, waar een herdenking en viering plaatsvond. “Wat we wél kunnen, is de geschiedenis meer dan tot nu toe leren kennen en aan elkaar doorgeven, bespreken en verwerken. Daar is nog heel veel werk te doen. De bekladding die vandaag plaatsvond, toont dat weer aan.”

Van den Tillaar verwees daarmee naar het slavernijmonument dat een dag eerder, weliswaar zonder vergunning, was geplaatst in Vlissingen. Dat monument is afgelopen nacht beplakt met stickers en er werden racistische leuzen omheen geschreven.

Van den Tillaar was zaterdagochtend in Middelburg aanwezig bij de Keti Koti-bijeenkomst waar commissaris van de Koning Han Polman namens de provincie Zeeland en burgemeester Harald Bergmann namens Middelburg excuses maakten. De burgemeester van Vlissingen wilde dat graag in eigen stad doen.

“Uit naam van het gemeentebestuur van Vlissingen bied ik onze oprechte excuses aan voor het slavernijverleden van Vlissingen”, zei Van den Tillaar zaterdagmiddag. “Voor de slavernij- en slavenhandelspraktijken die toenmalige leden van het gemeentebestuur uitvoerden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.”

Ook maakte hij excuses voor “de onvoldoende en eenzijdige aandacht voor het slavernijverleden in de afgelopen decennia”. Van den Tillaar zei dat niet langer gezwegen moet worden over de “keerzijde” van de geschiedenis. “We trekken het zo dicht naar ons toe, dat we de pijn voelen. Van toen en van nu.”