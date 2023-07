Hoekstra: bezoek aan Suriname heeft grote indruk gemaakt

Het bezoek aan Suriname heeft “grote indruk” gemaakt op minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hij bood daar bij het Kwakoe-monument namens de Nederlandse regering excuses aan voor het slavernijverleden en sprak ook met nazaten van tot slaaf gemaakten. Vervolg geven aan de excuses, het veel geciteerde deel “na de komma”, moet volgens Hoekstra “heel secuur” gebeuren. In de Surinaamse samenleving zijn daar volgens hem ook “heel verschillende perspectieven” op.

“We leren allemaal elke dag bij”, zegt de vicepremier, vlak voor vertrek uit Suriname. “Door mijn gesprekken met nazaten is me nog weer eens een keer duidelijk geworden waarom zij nou zo enorm aandringen op het belang van educatie. Hoe zit het toch met de verschillende perspectieven van de verschillende geledingen in de Surinaamse samenleving, waarbij de inheemsen weer een heel ander perspectief hebben dan bijvoorbeeld de Afro-Surinamers.”

Het was voor het eerst dat een Nederlandse minister aanwezig was bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname. Hoekstra zegt het idee om ook op Surinaamse bodem excuses aan te bieden “natuurlijk al langer” in zijn hoofd gehad te hebben. “Maar dat is natuurlijk wel iets dat je heel nadrukkelijk samen wilt doen. En het is wel nodig dat je wordt uitgenodigd.” Hij zegt de Surinaamse regering “zeer erkentelijk” te zijn dat hij die kans nu gekregen heeft.

Hoekstra heeft tijdens zijn bezoek aan Suriname ook gesprekken gevoerd met de Surinaamse president Chan Santokhi en zijn ambtgenoot Albert Ramdin. Ze hebben onder meer gesproken over het Nederlandse visumbeleid, dat het volgens Suriname soms te ingewikkeld maakt om naar Nederland te reizen.