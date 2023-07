Nederlander komt om bij hardloopevenement in Oostenrijkse Alpen

Een 47-jarige Nederlander is zaterdag omgekomen bij een hardloopevenement in de Oostenrijkse Alpen. Hij zakte in elkaar en viel daarna volgens de Oostenrijkse Kleine Zeitung zo’n dertig meter naar beneden. Een andere hardloper zou hebben geprobeerd hem te reanimeren en schakelde de hulpdiensten in die vijf minuten later arriveerden, maar dat mocht niet meer baten.

Het is niet bekend waardoor de Nederlander ineens in elkaar zakte. Hij deed mee aan de Stubai Ultratrail in de regio Tirol, een hardloopwedstrijd met als doel om de Stubaier gletsjer te beklimmen. Er zijn verschillende afstanden, oplopend tot 68 kilometer. Volgens de Tiroler Zeitung deed de Nederlander mee aan de wedstrijd van 32 kilometer, maar stortte hij in na zo’n 14 kilometer.

De wedstrijd is na het drama afgelast. De organisatie laat weten diep geraakt te zijn door het incident.