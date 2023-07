RIPTwitter: limiet op te lezen berichten irriteert Twitteraars

Gebruikers van Twitter uiten met de hashtag “RIPTwitter” hun onvrede op het sociale mediaplatform over een limiet op het aantal tweets dat zij per dag kunnen lezen. Die “tijdelijke noodmaatregel” is volgens Twitter-baas Elon Musk nodig om het scrapen van data door honderden organisaties tegen te gaan. De hashtag komt inmiddels voor in ruim 86.000 berichten en is trending in Nederland.

Betalende of geverifieerde accounts, te herkennen aan een blauw vinkje, kunnen nu dagelijks maximaal 10.000 berichten bekijken. Voor bestaande accounts zonder een dergelijk vinkje geldt een limiet van duizend berichten. Nieuwe niet-geverifieerde accounts kunnen per dag vijfhonderd berichten bekijken.

Ook Tweetdeck, een dienst van Twitter waar gebruikers in meerdere kolommen tweets kunnen lezen, lijkt met problemen te kampen als gevolg van de maatregel. Verschillende Twitteraars lopen tegen foutmeldingen aan. Zo valt in kolommen te lezen “Er ging iets mis. Laad de pagina opnieuw.” Ook op Tweetdeck wordt gerefereerd aan de nieuwe maatregel. Sommige gebruikers lezen daar: “Sorry, maar je account is gelimiteerd. Wacht een ogenblik en probeer het vervolgens opnieuw.” Anderen melden via Twitter geen problemen te ervaren met de dienst.

Hoe lang de limiet blijft gelden, is nog niet bekend. Musk kondigde vrijdag nog aan dat voortaan alleen gebruikers die zijn ingelogd tweets kunnen zien. Ook toen sprak hij van een “noodmaatregel om de plundering van data tegen te gaan”. Zaterdag kampte het platform nog met een storing die tienduizenden mensen wereldwijd trof. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe maatregel verband houdt met de storing.

De Amerikaanse technieuwssite Platformer meldde vorige maand nog dat Twitter niet zou betalen voor clouddiensten die worden afgenomen bij Google. Onder meer de beveiliging van Twitter-accounts wordt grotendeels op servers van Google afgehandeld. Dergelijke diensten kunnen haperen als het bestaande contract af zou lopen. Dat zou eind juni zijn gebeurd.

In hoeverre deze ontwikkeling verband houdt met het besluit van Musk het aantal te bekijken berichten te beperken, is onduidelijk. Google laat via een woordvoerder weten niet te “reageren op speculaties over de relatie tussen Google Cloud en diens klanten”.