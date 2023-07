Boeren blijven binnen limiet van stikstof in dierlijke mest

Boeren hebben zich vorig jaar gehouden aan de regels voor de uitstoot van stikstof in dierlijke mest. Hun uitscheiding op die manier bedroeg 467 miljoen kilo, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend. De limiet was 489,4 miljoen kilo.

De uitscheiding is in de afgelopen jaren flink teruggebracht. In 2017 stootte vee ruim 512 miljoen kilo stikstof uit via de mest. Dat betekent dat de uitstoot in vijf jaar tijd met bijna 9 procent is gedaald. Rundvee is verantwoordelijk voor de meeste uitstoot. Koeien zijn goed voor ruim 300 miljoen kilo. Daarna volgen varkens (bijna 89 miljoen kilo) en pluimvee (bijna 54 miljoen kilo).

De uitstoot van fosfaat in de mest bleef ook binnen de grenzen, hoewel het nipt was. De uitscheiding was 150 miljoen kilo, en voor fosfaat lag de limiet op 150,7 miljoen kilo. Ook die uitstoot is in de afgelopen jaren flink afgenomen.

De grenzen gaan in de komende jaren omlaag. In 2025 mogen dieren in hun mest nog maximaal 440 miljoen kilo stikstof en 135 miljoen kilo fosfaat uitscheiden. Te veel fosfaat is slecht voor de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater, en daarmee voor de planten en dieren die daarvan afhankelijk zijn. Te veel stikstof in de natuur zorgt ervoor dat sommige planten verdwijnen, en ook dat heeft gevolgen voor dieren. Dit komt onder meer uit fabrieken, het verkeer en de landbouw.