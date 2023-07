Energietoeslag voor uitwonende student met aanvullende beurs

Er komt toch een energietoeslag voor studenten, meldt minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) aan de Tweede Kamer. Het gaat om 400 euro voor het volgende studiejaar. Studenten die een aanvullende beurs ontvangen en bovendien op kamers wonen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

De studenten krijgen het geld via DUO. Het is nog niet bekend wanneer het geld op hun rekening staat.

De toeslag geldt niet voor studenten die langer over hun studie doen en dus geen recht meer hebben op de prestatiebeurs. Van hen weet DUO namelijk niet of zij zelfstandig wonen of nog bij hun ouders. “Het kabinet doet de komende periode een ultieme poging om uit te zoeken hoe het de studenten die dat nodig hebben tegemoet kan komen voor de gestegen energiekosten”, laat het ministerie van Sociale Zaken weten.

Het bedrag is lager dan de 1300 euro waar anderen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken bij de gemeente. Op die toelage konden studenten eerder geen aanspraak maken. Maar in Amsterdam oordeelde de rechter dat studenten ten onrechte werden uitgesloten en in Utrecht besloot de gemeente zelf een aantal studenten alsnog de toelage toe te kennen.