Kamer ondervraagt oud-verkenners en oud-voorzitter over Omtzigt

De Tweede Kamer gaat oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66), Annemarie Jorritsma (VVD) en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aan de tand voelen over een gesprek dat zij voerden aan het begin van hun verkenning in maart 2021. Daarin zouden de verkenners de positie van (toen nog) CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hebben aangekaart, iets dat ongebruikelijk is in deze fase. Tot nu toe had bovendien alleen VVD-leider en premier Mark Rutte toegegeven dat hij over Omtzigt had gesproken.

In een openbare hoorzitting willen de partijen erachter komen wat er precies is gezegd over Omtzigt, die bij het kabinet bekendstaat als kritisch Kamerlid en binnen het CDA voor spanningen zorgde. Toen Ollongren enkele dagen later per ongeluk werd gefotografeerd met aantekeningen waarop voor Omtzigt “functie elders” stond, brak er grote politieke ophef uit. Het bleek Rutte te zijn geweest die in een gesprek met de verkenners over Omtzigt had gesproken.

In een roemrucht debat op 1 april ging hij flink door het stof. De verkenners meldden daarin niets over hun eigen gesprek met Arib. Daarin zouden ze Omtzigt, die bij kiezers zeer populair was en een vergeefse gooi had gedaan naar het CDA-leiderschap, al als een risico hebben omschreven voor een toekomstig kabinet. Nieuwsuur kwam hier onlangs mee naar buiten. De commissie die de kabinetsformatie heeft geƫvalueerd, wist wel van het bewuste gesprek, maar dat was in hun ogen gegaan over de stabiliteit van het CDA. Een stabiel CDA was belangrijk want Rutte had al vaker aangegeven dat zijn VVD graag met het CDA in een nieuwe coalitie verder wilde.

De Kamer wil nu alles weten van de hoofdrolspelers zelf, die hebben aangegeven dat ze bereid zijn nadere vragen te beantwoorden. Als eerste is Jorritsma aan de beurt, die net is afgezwaaid als senator. Dan komt Ollongren, die nu minister van Defensie is. Als laatste zal Arib worden bevraagd. Sommige Kamerleden wilden dat de betrokkenen om beurten werden bevraagd, en buiten de zaal zouden moeten wachten op elkaar, maar dat is niet het geval. De drie zitten gezamenlijk bij het gesprek en worden om beurten drie kwartier bevraagd.