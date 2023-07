Keti Koti op lijst immaterieel erfgoed Nederland

Keti Koti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, wordt bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat gebeurt op voordracht van NiNsee, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, aldus het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. Keti Koti stond al sinds 2020 in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland.

Naast Keti Koti zijn nog acht nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed. Dat zijn onder meer melkbusschieten in Kampen, Twentse krentenwegge en de demoscene, bijeenkomsten waarop makers van korte filmpjes die aan elkaar laten zien tijdens demoparty’s. Demoscene komt voort uit de begintijd van computerspelletjes.

Ook Gregoriaanse gezangen, uitgevoerd door het Nijmeegse koor Karolus Magnus, staan nu op de lijst. Het koor zingt in kerken, maar zoekt ook naar nieuwe toepassingen van de Gregoriaanse muziek. Zo is er gezongen in de context van de oorlog in Oekraïne. Dat draagt bij aan de dynamiek van het erfgoed, een voorwaarde om opgenomen te worden in de inventaris.