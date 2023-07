Lat gaat omhoog voor lessen burgerschap in mbo

Mbo-studenten moeten tijdens hun opleiding beter gaan leren hun weg te vinden in de maatschappij. De eisen op het gebied van taal en rekenen, maar met name ook van burgerschap moeten omhoog, schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de Tweede Kamer.

De eisen voor burgerschapsonderwijs zijn volgens onder meer de Onderwijsinspectie nu te vaag en vrijblijvend. Daarom komt Dijkgraaf vanaf het studiejaar 2024/2025 met twintig nieuwe kwalificatie-eisen waar studenten aan moeten voldoen als zij afstuderen.

Zij moeten bijvoorbeeld de vaardigheden leren om zelfstandig financiƫle keuzes te kunnen maken, zoals het aanvragen van een studiebeurs of invullen van een belastingformulier. Ook worden scholen verplicht om aandacht te besteden aan democratische waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

“In het mbo leer je vakkennis die Nederland hard nodig heeft, maar je weg kunnen vinden in onze steeds veranderende samenleving is daarmee nog niet vanzelfsprekend”, zegt Dijkgraaf. Daarom moet er in de opleidingen meer aandacht komen voor “de vaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij”.