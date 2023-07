Mbo-personeel krijgt gemiddeld 10 procent extra plus 1000 euro

CNV en FNV zeggen een cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te hebben afgesproken met brancheorganisatie MBO Raad. Gemiddeld stijgen de lonen tot 1 juni 2024 structureel met 10 procent, aldus de organisaties. Ook komt er een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto voor alle medewerkers, naar rato van het dienstverband.

Mensen in de laagste schaal gaan er 12,7 procent op vooruit. Het percentage loopt af tot 8,8 procent. “Nadat de onderhandelingen enkele weken geleden muurvast kwamen te zitten, hebben we nu uiteindelijk toch een goed cao-resultaat kunnen afsluiten. Met een prima loonsverhoging ook voor de werknemers, zeker in de lagere schalen”, zegt FNV-onderhandelaar Bernard Koekoek tevreden.

“Een goede loonsverhoging kan dus wel in het onderwijs”, zegt CNV-onderhandelaar Abhilash Sewgobind. De cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024, en betreft circa 50.000 fte. Het gaat om onderwijzenden plus ondersteunend personeel.