Omtzigt blijft wantrouwig na hoorzitting met oud-verkenners

Dat er tijdens de verkenning voor een nieuw kabinet over hem is gesproken vindt Pieter Omtzigt “niet zo heel spannend”, maar dat verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma daarover hebben gelogen wel. Omtzigt stelt dat het “ernstig” is dat de oud-verkenners “over zoiets simpels jokken”. “Wat doe je dan op andere dossiers?”, vraagt het Kamerlid, dat destijds voor het CDA in de Kamer zat, zich af na een hoorzitting in de Tweede Kamer over het begin van de verkenning in 2021.

Ollongren en Jorritsma gaven tijdens de hoorzitting verklaringen over een gesprek tussen hen en toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib over de persoon Omtzigt, aan het begin van de verkenning. Nieuwsuur berichtte onlangs over dit gesprek. Arib bevestigt dat er over Omtzigt als persoon is gesproken, terwijl Ollongren en Jorritsma ontkennen. Het bericht van Nieuwsuur leidde tot de nodige ophef, omdat dit gesprek nooit eerder ter sprake was gekomen. Ook niet tijdens het uitvoerige debat over de “functie elders” voor Omtzigt, ook wel bekend als het ‘1 april debat’.

Omtzigt zegt dat hij zelf niet zit te wachten op dit soort hoorzittingen, hij ziet liever dat de problemen op andere dossiers worden opgelost. Volgens hem is het nu wel duidelijk dat Ollongren en Jorritsma “het land heel erg geen dienst hebben bewezen”.

Het onafhankelijk Kamerlid stelt voor om bij de volgende verkiezingen maar één dag te wachten met de officiële verkiezingsuitslag, zodat iedereen even kan bijkomen. Nu is de officiële uitslag pas na dertien dagen bekend. Hij vindt het logisch dat partijen dan al over de formatie gaan praten in achterkamers. Maar dit maakt de rol van de verkenners volgens Omtzigt wel “heel onhandig”.

BBB-leider Caroline van der Plas pleit na de hoorzitting voor een mini-enquête, omdat de belangrijkste vraag volgens haar onbeantwoord is gebleven: “Wisten mensen uit het kabinet hiervan?”

Kamervoorzitter Vera Bergkamp laat weten dat het verder aan de Kamer is wat er nu gebeurt. Na de zomer is er in ieder geval een debat gepland over de evaluatie van de verkiezingen in 2021. Daar worden de bevindingen van deze hoorzitting ook besproken.