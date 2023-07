Rover tegen NS-plan spitsheffing: reizigers al genoeg gestraft

Reizigersorganisatie Rover ziet niets in het plan van NS-topman Wouter Koolmees om treinkaartjes in de spits duurder te maken. “Reizigers worden in de spits al genoeg gestraft met overvolle treinen, maar een leraar kan nu eenmaal niet kiezen hoe laat hij voor de klas komt te staan”, zegt Rover-directeur Freek Bos. “Met nog duurdere tickets tref je de mensen die hun werktijden niet zomaar kunnen aanpassen.”

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. In een interview met de Volkskrant pleitte hij voor hogere tarieven in de spits en goedkopere kaartjes in de daluren. Daarmee hoopt Koolmees reizigers te stimuleren om buiten de spits met de trein te reizen, omdat de ochtendspits volgens hem nu drukker is dan ooit.

Rover stelt in een reactie op het voorstel dat er nu al verschillende spits- en daltarieven bestaan. Volgens de belangenorganisatie voor reizigers is het van belang dat de trein de komende jaren een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto en dat de trein voor iedereen betaalbaar blijft. Volgens Rover moeten er gesprekken worden gevoerd met werkgevers en scholen over het spreiden van les- en werktijden, om op die manier de spits te ontlasten.