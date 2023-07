Verdachte moord vader Hoorn: kon ik het maar terugdraaien

“Kon ik het maar terugdraaien. Ik vind het verschrikkelijk.” Dat zei de 42-jarige Jogchimus H. uit Alkmaar maandagmorgen voor de rechtbank in zijn woonplaats. Daar moest hij voorkomen vanwege de verdenking dat hij ruim drie maanden geleden in Hoorn zijn 69-jarige vader met veel geweld om het leven heeft gebracht.

De politie kreeg in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 maart een melding van een steekpartij in een woning op het Westfriese Hof in Hoorn-Noord. Daar troffen agenten de zwaargewonde vader aan. De man overleed een dag later in het ziekenhuis.

Zijn 42-jarige zoon werd kort erna opgepakt en wordt vooralsnog moord ten laste gelegd. Hij zou het slachtoffer met een mes hebben gestoken in zijn keel, hals en hoofd en daarna een kussen in zijn gezicht hebben gedrukt. Over de achtergrond van de daad werd maandag niets gezegd. Ook de raadsman van de verdachte kon daarover weinig vertellen.

Op vragen van de rechtbank zei de verdachte dat “ik me eigenlijk geen houding kan geven”. Hij houdt zich in detentie afzijdig van andere gevangenen en praat met niemand over zijn zaak, zei hij. “Eigenlijk is het niet mijn plek. Ik kan me er maar moeilijk redden”. In de toekomst hoopt hij “te worden ondergebracht in een vorm van begeleid wonen”.

H. wordt momenteel onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Als hun rapportages gereed zijn, dan kan de zaak wat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging betreft inhoudelijk worden behandeld. Naar verwachting is dat eind dit jaar. Op 11 september is er eerst nog een nieuwe voorbereidende zitting.