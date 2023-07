BBB vormt in Drenthe coalitie met PvdA, VVD en CDA

Ook in de provincie Drenthe is een nieuw college gevormd. De grote winnaar van de verkiezingen, de BoerBurgerBeweging (BBB), vormt samen met PvdA, VVD en CDA het nieuwe bestuur. Dat meldt het CDA in Drenthe. De provincie komt later op dinsdag met een verklaring over het bereikte akkoord.

Het coalitieakkoord wordt donderdag gepresenteerd, volgende week woensdag worden de gedeputeerden geïnstalleerd.

De BBB werd bij de verkiezingen in maart veruit de grootste in de Provinciale Staten van Drenthe met zeventien van de 43 zetels. De PvdA, VVD en CDA bleven daar met respectievelijk vier, vier en drie Statenzetels ver achter.

In de vorige periode vormden VVD, PvdA en CDA een coalitie met GroenLinks en de ChristenUnie, maar die twee partijen gaan nu de oppositie in.