BBB, VVD, PvdA en GroenLinks sluiten akkoord in Noord-Holland

De vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland is rond. BBB, VVD, PvdA en GroenLinks hebben een coalitieakkoord gesloten dat als basis dient om de provincie de komende vier jaar te gaan besturen. De fractievoorzitters van de vier partijen presenteren het akkoord donderdagochtend in het provinciehuis in Haarlem. De nieuwe gedeputeerden worden op 17 juli geïnstalleerd.

De vier coalitiepartijen hebben samen 30 van de 55 zetels in Provinciale Staten. BBB en VVD hebben er beide acht en PvdA en GroenLinks zeven. De onderhandelaars hebben het akkoord bereikt onder leiding van de formateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders. Het sleutelwoord was volgens de betrokkenen zorgvuldigheid, waardoor het proces wat langer duurde dan in veel andere provincies.

“De vier partijen zetten zich in voor een mooie toekomst van Noord-Holland”, aldus beide formateurs. “Ze hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken en onderhandeld. De inbreng van bewoners, belangenorganisaties, ondernemers en de oppositiepartijen was hierbij zeer waardevol. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe coalitie voortvarend aan de slag gaat met de grote opgaven waar de provincie voor staat.”

Noord-Holland is de tiende provincie met een coalitieakkoord na de verkiezingen van 15 maart. In 2019 was de formatie een kleine drie maanden na de verkiezingen afgerond. Deze keer duurde het ruim 3,5 maand.