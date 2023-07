Bergkamp: met Leijten vertrekt volksvertegenwoordiger pur sang

Het vertrek van Renske Leijten uit de Tweede Kamer is “een groot verlies”, zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zij noemt het SP-Kamerlid “een volksvertegenwoordiger pur sang” en roemt met name haar “onmisbare” inzet bij het blootleggen van het geruchtmakende schandaal rond de kinderopvangtoeslag.

Leijten kondigde zaterdag op de partijraad van de SP haar vertrek aan als Kamerlid. Na zeventien jaar als volksvertegenwoordiger vindt zij het genoeg geweest. “Ik stop met de politiek in Den Haag, waar het giftig is en waar het te langzaam gaat”, zo lichtte zij haar besluit toe. Zij blijft actief voor de SP maar in welke rol, is nog niet duidelijk.

“Zonder ooit te verslappen heb je jaren gestreden voor de mensen die in jouw ogen slachtoffer zijn van een overheid die ze langzaam vermaalde”, aldus Bergkamp in haar afscheidswoord aan Leijten. “Voor die mensen was je een baken en een anker.” De Kamervoorzitter treurt daarnaast om de “kennis en ervaring” die door het vertrek van Leijten verloren gaan.

De manier waarop Leijten zaterdag verrassend haar afscheid aankondigde, typeert haar volgens Bergkamp. “Direct, zonder omwegen en glashelder. En ook een vleugje shockeffect.” Dat de socialiste ook buiten de Kamer van zich zal laten horen, staat voor haar wel vast. “Wij verliezen een Kamerlid, maar we krijgen er een straatvechter voor terug.”

Leijten kreeg na het dankwoord van de voorzitter een – zeldzame – staande ovatie van de gehele Tweede Kamer. Ook de publieke tribune, flink gevuld met onder anderen gedupeerden van het toeslagenschandaal, liet daarbij van zich horen. Doorgaans moeten bezoekers van de Kamer zich stil houden, maar “nu mogen ze wel een keer klappen en joelen”, aldus Bergkamp. Leijten was zichtbaar geroerd door de staande ovatie van de toeslagenouders

“Voor hun ben ik altijd door het vuur gegaan”, zei Leijten kort voor haar afscheid. “Ik heb me door hun enorm gesteund gevoeld en ik vind het fijn dat ze er nu ook zijn.” Ook na haar vertrek blijft de socialiste zich bezighouden met het schandaal. Ze gaat een boek schrijven over advocate Eva González Pérez, die de affaire “echt aan het rollen heeft gebracht. Zonder haar was het echt niet gebeurd. Zij verdient haar verhaal. Daarna kijk ik verder.”