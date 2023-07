Brabant krijgt mogelijk pas na zomer nieuwe coalitie

De provincie Noord-Brabant krijgt mogelijk pas na de zomer een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant, D66 en SP onderhandelen daar over een coalitie, nadat BBB werd buitengesloten.

De zes partijen die nu aan tafel zitten hebben beloofd tot aan het reces door te onderhandelen. De zomerstop begint in Brabant op 15 juli. Volgens een woordvoerder van de provincie is er vooralsnog geen zicht op een akkoord en gaan de onderhandelingen mogelijk pas na het reces in de laatste week van augustus weer verder.

In juni was er al wel een akkoord tussen BBB, VVD, PvdA en GroenLinks, maar de BBB kwam op het laatste moment met extra eisen. Daarom stelden de andere drie partijen geen vertrouwen meer te hebben in samenwerking met de BBB, die bij de verkiezingen met elf van de 55 zetels de grootste in Provinciale Staten zijn.

De partijen onderhandelen onder leiding van Bert Pauli (VVD) en Erik van Merrienboer (PvdA). De formateurs zijn beiden voormalige Brabantse gedeputeerden.

Ook in Friesland zijn de onderhandelingen nog gaande, maar daar is er wel hoop op een akkoord voor de zomerstop.