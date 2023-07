CBS: immigratiecijfer in 2022 hoger dan voor coronapandemie

Het aantal immigranten dat in 2022 naar Nederland is gekomen, is gestegen vergeleken met een jaar eerder. Vorig jaar kwamen ongeveer 403.000 mensen naar ons land, 151.000 meer dan in 2021. De stijging komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarmee is het migratiecijfer voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Zo’n 230.000 van de 403.000 immigranten kwamen uit landen van buiten de Europese Unie (EU) of EFTA-landen. Dat aantal is vorig jaar met 140.000 gestegen vergeleken met een jaar eerder. EFTA-landen vallen onder het Europese vrijhandelsverdrag, maar horen niet bij de EU. Dit zijn Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Bijna de helft van deze groep (108.000) maakte gebruik van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vanwege de oorlog in Oekraïne. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die zijn ontheemd door de oorlog.

Ook het aantal overige immigranten, zoals asielzoekers, die van buiten de EU of EFTA-landen naar ons land kwamen, is toegenomen. Vergeleken met 2021 steeg dat aantal vorig jaar met 35 procent. Van de asielmigranten kwam 52 procent uit Syrië. Ook veel mensen uit Afghanistan, Turkije, Jemen en Eritrea vroegen vorig jaar hier asiel aan, aldus het CBS.

Het aantal mensen dat naar Nederland kwam voor werk of gezinshereniging steeg met respectievelijk 65 en 35 procent. De arbeidsmigranten kwamen het vaakst uit India. Ook uit Turkije, Rusland of landen uit de zuidelijke regio van Afrika kwamen veel mensen naar Nederland voor werk. Volgens het CBS is het aantal arbeidsmigranten en gezinsherenigingen uit Rusland vorig jaar verdrievoudigd, vergeleken met eerdere jaren.

De toestroom van immigranten uit EU of EFTA-landen steeg van 120.000 in 2021 naar 129.000 vorig jaar. Zij kwamen vooral voor werk en gezinshereniging naar Nederland. Deze groep vertrekt volgens het CBS ook vaker dan de andere immigranten uit Nederland. Na tien jaar is bijna driekwart van deze groep vertrokken, een kwart meer dan immigranten van buiten de EU of EFTA-landen.