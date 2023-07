Cel dreigt voor Amsterdamse agent die ambtsgeheim schond

Tegen een voormalige politieagent uit Amsterdam is dinsdag in de rechtbank in Zwolle 15 maanden cel waarvan 3 maanden voorwaardelijk geëist. De 32-jarige man zou veelvuldig informatie uit politiesystemen hebben gedeeld.

In het onderzoek naar de gekraakte cryptocommunicatiedienst Encrochat vielen rechercheurs afbeeldingen op die uit het politiesysteem kwamen. De Amsterdamse politieman Moréno C. had de desbetreffende informatie in het systeem opgezocht. Hij zou van maart 2019 tot en met februari 2021 veelvuldig informatie gedeeld hebben met Jordi M., de zoon van een in 2006 in Montenegro geliquideerde crimineel. De vader van M. zou een van de leiders zijn geweest van de Joegoslavische maffia in Amsterdam.

De oud-politieman bekent informatie opgezocht en gedeeld te hebben, maar ontkent dat hij dit doorspeelde aan M. Hij weet niet meer met wie hij dit wel deelde, zei hij de rechters. “Ik heb eigen rechercheur gespeeld. Dat spijt me”, zei C. over de verdenkingen. Hij werd na twaalf jaar bij de politie ontslagen vanwege deze strafzaak.

Medeverdachte M. was er niet dinsdag. Zijn zaak is wegens ziekte aangehouden. Verdachten Mario S. en Mohamed El O. stonden terecht omdat ze de agent om het adres van de ex-vriendin van El O. hadden gevraagd. Zij zat toen in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Dat adres is nooit gedeeld, zeiden de drie verdachten.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft C. criminelen gefaciliteerd. Het bewijs ontbreekt dat hij hiervoor ook betaald is. Volgens het OM toonde hij M. waar de politie mee bezig was zodat hij ongezien verder kon met zijn zaakjes. Het delen van het adres van een vrouw die voor haar ex gevlucht was, noemde de officier boosaardig. “Dat uw oud-collega’s u nu met de nek aankijken, kan ik wel begrijpen.” Tegen de twee medeverdachten is elk 2 maanden cel geëist.