CNV: tekort aan vrouwelijke beveiligers Schiphol zorgelijk

Hoewel Schiphol de afgelopen maanden duizend nieuwe beveiligers heeft aangenomen, blijft de werkdruk hoog. Dat stelt vakbond CNV. Vooral vrouwelijke beveiligers “lopen op hun tandvlees”, omdat het aantal vrouwelijke collega’s achterblijft. Alleen zij mogen vrouwen fouilleren. “Er is een groot tekort. Dit betekent dat de vrouwen die werken non-stop aan het fouilleren zijn en nauwelijks tijd hebben om te rusten of andere taken uit te voeren”, aldus CNV-bestuurder Erik Maas.

Vorig jaar waren er in de meivakantie grote problemen op Schiphol, onder meer doordat er te weinig beveiligers waren. Dat leidde tot lange rijen en mensen die hun vlucht misten. Schiphol kwam daarna met een campagne om meer beveiligers te werven. Volgens CNV is het aantal er netto op vooruitgegaan, maar vertrekken ook veel mensen weer binnen een jaar.

Het hoge verloop heeft vooral te maken met de hoge werkdruk door onwerkbare roosters, zegt Maas. “Mensen hebben weinig zeggenschap en vinden dat er geen goede werk-privébalans is. Een bepaalde dynamiek in deze baan is te verwachten, maar voor veel mensen gaat dit te ver.”

CNV verwacht in de zomervakantie niet dezelfde problemen met lange wachtrijen als vorig jaar, maar noemt het tekort wel “zorgelijk”. “Het blijft opletten deze zomer.”