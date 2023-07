Gelders parlement vergadert opnieuw over de wolf

De Gelderse Provinciale Staten vergaderen dinsdagavond over de wolf in de provincie. Op initiatief van onder meer de BoerBurgerBeweging (BBB) hebben de Staten afgelopen weken gepraat over de mogelijkheden die er zijn om de wolf, een beschermde diersoort, af te schieten.

In het Gelderse coalitieakkoord van BBB met CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP staat dat de provincie wil “lobbyen zodat de beschermde status van de wolf naar beneden gaat”. De wolf loopt sinds een aantal jaren rond in Nederland en bijt geregeld schapen dood. In Gelderland zitten relatief veel wolven. Vanwege de beschermde status van het dier is het verboden hem te doden.

Onder bepaalde omstandigheden kan daar toch toestemming voor gegeven worden, bijvoorbeeld wanneer de wolf problematisch gedrag vertoont. Maar ook dan moeten nog aan allerlei aanvullende voorwaarden worden voldaan. Verschillende deskundigen van onder meer de Zoogdiervereniging hebben onlangs aan de Statenleden uitgelegd hoe het gesteld is met de wolf in Nederland en wat de beste manieren zijn om aanvallen op schapen te voorkomen.

In april, net na de overwinning van BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen, kondigde de boerenpartij al een motie aan om het afschieten van wolven in Gelderland toe te staan. Maar dat bleek juridisch toch wat ingewikkelder te liggen, waarna werd besloten er later over verder te praten.