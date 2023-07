Hof besluit over levenslange celstraf na gezinsmoord Etten-Leur

Het gerechtshof in Den Bosch doet dinsdag uitspraak tegen Onur K., tegen wie vorige maand in hoger beroep een levenslange celstraf is geëist. Hij wordt verdacht van de moord op zijn moeder (65), zijn vrouw (31) en zijn twee kinderen (2 en 6) in zijn woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur in maart 2020.

Bij de rechtbank was in september 2021 ook al levenslang geëist, maar die legde dertig jaar op. Dat was omdat de rechtbank uitging van één keer moord en drie keer doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie is er echter sprake van vier keer moord. K. zelf heeft alleen bekend dat hij zijn moeder heeft gedood. Onbekende buitenlanders moeten in zijn ogen zijn vrouw en kinderen hebben vermoord. Mogelijk vanwege zijn gokschulden.

Die schulden waren de bron van zijn fatale handelen. Hij moest zijn huis verkopen en had zijn gezin wijsgemaakt dat hij een nieuw huis had gekocht. Dat was echter helemaal niet zo. Op de dag dat hij die leugen niet meer kon verhullen voor zijn gezin, zou hij uit schaamte zijn vrouw en kinderen hebben omgebracht. Hij zou volgens justitie zijn vrouw met de zware pijnstiller oxycodon hebben gedrogeerd en daarna haar en de kinderen met usb-kabels hebben gewurgd. Daarna belde hij zijn moeder om op de kinderen te passen. Hij drogeerde en doodde haar ook, om haar het lijden van de rouw te besparen. Dat laatste heeft hij bekend.

De man heeft zelf nooit veel willen zeggen en beriep zich veel op zijn zwijgrecht. “Geef mij maar levenslang”, zei hij ooit.