In bijna hele land woensdagochtend code geel om wind en regen

Het KNMI waarschuwt woensdagochtend voor zware windstoten en veel regen. Behalve in Limburg geldt woensdagochtend daarom voor het hele land code geel.

In de nacht van dinsdag op woensdag valt tot en met de ochtend zware regen, plaatselijk meer dan 50 millimeter, aldus het weerstation. Vanaf de vroege ochtend zijn er in het zuidwesten zware windstoten tussen de 70 en 100 kilometer per uur. Die windstoten verplaatsen in de loop van de ochtend noordoostwaarts over het land. De harde wind gaat naar verwachting rond 10.00 uur weer liggen.

De regen en de wind kunnen leiden tot hinder voor verkeer en buitenactiviteiten, waarschuwt het KNMI.