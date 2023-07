In the spotlight: Daf Dubbelman van KRNWTR+: ‘Een dag zonder water? Dan heb je echt een groot probleem.’

De sociale onderneming KRNWTR+ is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het bedrijf biedt duurzame tappunten aan die kraanwater filteren en koelen en zowel plat als bruisend water tappen. Maar ook herbruikbare waterflessen voor consumenten behoren tot het assortiment. KRNWT+ strijdt op die manier tegen de zinloze verspilling en vervuiling door plastic flessen en andere verpakkingen, die na eenmalig gebruik worden weggegooid. Elk jaar belandden immers honderden miljoenen waterflesjes in zee die komen terecht in de beruchte plastic soep. Microstukjes plastic komen via vissen uiteindelijk zelfs in het lichaam van de mens terecht.

Inmiddels maken ruim 200 bedrijven, scholen en horecazaken gebruik van KRNWTR+ watertapinstallaties en zijn er in Nederland al meer dan 800 KRNWTR+ tappunten geplaatst. De sociale ondernemening heeft inmiddels klanten met Michelinsterren maar ook tankstations en voetbalstadia. Daarnaast hebben ruim 10.000 consumenten een rvs waterfles aangeschaft. Daarmee hebben zij samen 18 miljoen plastic waterflesjes bespaard.

In deze video gaat René Mioch in gesprek met Daf Dubbelman, managing partner social enterprise KRNWTR+.

Zorg en boosheid

René Mioch: ’Dat met water bezig zijn, komt dat voort uit zorg?’

Daf Dubbelman: ’Ja, natuurlijk! Ik denk vooral aan de onzin van iets. Er is heel veel verspilling in de wereld. En zeker waar we nu staan met de maatschappij, is het belangrijk dat we nu iets moeten doen. De marketingballon van de ‘grote jongens’ wil je lek prikken. Het idee dat hun water lekkerder is dan getapt water uit de kraan, is natuurlijk niet waar. Laten we vooral starten met de zinloze verspilling van single used plastic. Je moet je af en toe ook boos maken over al die flesjes en blikjes in de natuur.’

Baanbrekend

‘Je probeert in je verhaal positief te zijn maar er zit ook veel boosheid bij. KRNWTR+ is een beweging om echt iets te veranderen in de maatschappij wat krom is. We willen echt een patroonbrekende verandering bewerkstelligen. Er wordt nog te veel water uit wegwerpverpakkingen gedronken. En dat komt ook nog eens van ver weg, gemiddeld 577 kilometer van de Nederlandse consument. Dat is van hier naar Kopenhagen. En als je dan die drank gaat vergelijken met kraanwater verschilt de kwaliteit weinig.’

De vergelijking met het rijden van een Hummer is volgens Daf een voorbeeld. Dat was een aantal jaar geleden nog heel cool. Nu denkt iedereen over een Hummer rijder, dat is best wel een asociale persoon. Zo gaat het ook met water worden volgens Daf.

‘Vroeger was je een ‘cheap ass’ als je om leidingwater vroeg en zei dat je er best voor wilde betalen. Nu spreken mensen er elkaar op aan als je een drankje uit Italië zoals San Pellegrino bestelt terwijl er ook Nederlands water op de menukaart staat.’

Daf ziet een toekomst voor water met zo weinig mogelijk verspilling. ‘Een single used waterfles heeft gemiddeld drie liter water nodig heeft om bij de consument te komen. Dat kan sociaal niet acceptabel meer zijn. Iedere consumer van KRNWTR+ moet dan ook een ambassadeur worden van ‘getapt water’.’

Sociale onderneming

René Mioch: ‘Wat ik zo bijzonder vind is dat jij steeds praat over Enterprise, als een zakelijke aangelegenheid. Een bedrijf dat winst moet maken en zo. Hoe verenig je dat?’

Daf Dubbelman: ‘Nou, water is ook business. Je hebt producten waar je heel lang zonder mee kunt doen maar een dag zonder water of liquide middelen dan heb je echt een probleem. Wij proberen onze ‘olievlek’, als ik het even verkeerd mag uitdrukken, zo snel mogelijk te laten verspreiden en te zorgen dat steeds meer mensen overstappen van single used verpakking naar water met filter of gewoon kraanwater met een dispenser.’

‘We moeten winst maken om onze impact zo groot mogelijk te laten zijn. Alleen is de winst is ondergeschikt aan onze maatschappelijke missie van de wereld te verbeteren door te verduurzamen op drinkgebied. Als wij geen winst zouden maken zouden we ook geen salarissen kunnen betalen, niet kunnen groeien en onze expansieplannen naar het buitenland, waar het probleem nog vele groter is, niet kunnen bewerkstellingen. Duurzame impact kun je niet maken als je alleen maar bezig bent met de maatschappelijke ‘angle’. Je moet je processen goed op orde hebben, je moet je mensen goed betalen en ja je moet ook een goeie prijs rekenen aan je afnemers om de groei die je wil te kunnen krijgen. Eigenlijk zijn winst en impact complementair aan elkaar.’

De duurzame producten van KRNWTR+ dragen bij aan 7 van de 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s).

