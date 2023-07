Nieuwkomer BBB al in 9 provincies in coalitie, D66 slechts in 1

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft in negen van de tien provincies met een nieuwe coalitie een plek gekregen in het college. Alleen in Utrecht maakt de partij, die op 15 maart voor het eerst meedeed aan de Provinciale Statenverkiezingen en overal de meeste stemmen kreeg, geen deel uit van het bestuur. In die provincie werd BBB al vroeg in het formatieproces aan de kant geschoven.

Alleen in Friesland en Noord-Brabant zijn 111 dagen na de verkiezingen de onderhandelingen nog aan de gang. In beide provincies liepen de besprekingen op het laatste moment stuk. In Friesland trok de PvdA zich terug nadat de betrokken partijen al hadden getoast op een akkoord, in Brabant kwam de BBB met extra eisen toen de onderhandelingen al min of meer afgerond waren.

De VVD maakt net als BBB in ieder geval in negen provincies deel uit van de coalitie. De VVD komt waarschijnlijk ook in Noord-Brabant in het college, de BBB in Friesland. De PvdA is in zeven provincies vertegenwoordigd in het bestuur, het CDA in zes. D66 doet voorlopig slechts in één provincie (Utrecht) mee in het college. Van de vier regeringspartijen in het kabinet-Rutte IV is D66 het minst vertegenwoordigd in de provinciebesturen. De ChristenUnie zit in drie coalities. Vooralsnog heeft alleen in Groningen een lokale partij (Groninger Belang) een plek in de coalitie verworven. In zowel Friesland als Noord-Brabant doet een lokale partij mee aan de lopende formatiebesprekingen.

De PVV heeft net als D66 en SP (in Limburg) in één provincie een plek in het college weten te bemachtigen. De PVV vormt in Flevoland een coalitie met BBB, VVD en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP. Vooral bij de achterban en politieke prominenten van de ChristenUnie viel de samenwerking met de PVV slecht.

Limburg was op 9 juni, 86 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, de eerste provincie met een coalitieakkoord. Daarna volgden al snel Gelderland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland. In Zuid-Holland was het formatieproces aanzienlijk sneller afgehandeld dan vier jaar geleden, toen dat proces maar liefst 168 dagen duurde. Destijds was Drenthe als eerste klaar, al na 56 dagen.

Eind vorige maand meldde Groningen een coalitieakkoord, de afgelopen dagen volgden Utrecht en Overijssel. Dinsdag maakten Drenthe en Noord-Holland bekend dat de formatie is afgerond.