NS en ProRail onder vuur tijdens hoorzitting over treinstoring

NS-directeur Wouter Koolmees en ProRail-CEO John Voppen stuitten tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op veel kritiek. Vooral de communicatie naar reizigers en het ontbreken van alternatief busvervoer tijdens de grote treinstoring in Amsterdam van 4 op 5 juni waren onderwerp van gesprek. Ruim 1500 gestrande reizigers brachten toen de nacht door op Amsterdam Centraal.

Koolmees stelt dat excuses op zijn plaats zijn, omdat reizigers op de NS moeten kunnen rekenen, en dat was die avond niet het geval. Ook Voppen is “diep geraakt” door de treinstoring. “De belofte is mensen ’s avonds thuis te brengen”, aldus de CEO. “Dat het die zondagavond niet is gelukt, valt mij hard”.

De Kamerleden zien dan ook veel ruimte voor verbetering. Zo wijzen ze op de slechte communicatie naar reizigers, die constant in de NS-app zagen dat er weer treinen zouden gaan rijden, terwijl dit tot de volgende ochtend 11.00 uur niet het geval was. Dit komt volgens de twee spoorwegbazen doordat het logistieke systeem is gekoppeld aan het reizigerssysteem. Bij dat eerste systeem geven technische mensen prognoses over het herstel, maar die hoeven niet reĆ«el te zijn. Het ontkoppelen van die systemen is volgens hen nog niet zo simpel. “Verbijsterend”, vindt Lisa van Ginneken (D66).

Harmen Krul (CDA) wijst erop dat veel gestrande reizigers hierdoor geen gebruik hebben gemaakt van het aanbod van een gratis hotelovernachting, omdat ze de hoop hielden dat er weer treinen zouden gaan rijden. “Dat doet wat met het vertrouwen, hoe voorkomen we dat het vertrouwen wegebt?”, vraagt hij zich af.

Ook reizigersvereniging Rover, die bij het gesprek was, zegt dat de betrouwbaarheid van het ov in het geding is. “Het gaat slechter met het ov dan een paar jaar geleden”, aldus bestuurslid Walter Etty. En dat is volgens hem echt een probleem, omdat met de klimaatdoelstellingen juist het vertrouwen van niet reguliere ov-gebruikers gewonnen moet worden, zodat ze de auto laten staan.

Tot slot vraagt de Kamer zich af waarom er geen bussen zijn ingezet tijdens de storing. Volgens Koolmees en Voppen was dit logistiek niet haalbaar omdat het om te veel reizigers ging. Ook zouden mensen dan gaan vechten voor een plekje. Fahid Minhas (VVD) snapt dit, maar twijfelt of er bij een kleinere storing wel voldoende inzet van bussen mogelijk zou zijn geweest, en vraagt zich af of de contracten met busmaatschappijen op orde zijn. Barry Madlener (PVV) vindt het een “bizarre conclusie”.