Overijssel haalt miljoenen binnen voor natuurherstel grensstreek

Nederland en Duitsland hebben samen een Europese subsidie van 8,7 miljoen euro gekregen om een ‘gedeeld’ Natura 2000-gebied te verbeteren. Het gaat om het Overijsselse hoogveengebied Aamsveen ten zuidoosten van Enschede, dat overloopt in het in Duitsland gelegen Hündfelder Moor. Nadat twee eerdere aanvragen in Brussel voor een zogeheten LIFE-subsidie waren afgewezen, had de derde poging wel succes.

“We hebben geduld moeten hebben”, zegt Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde landbouw en natuur van de provincie Overijssel. “Bij de derde aanvraag was het raak. De EU gaf een goede score. We kunnen nu echt stappen zetten met onze unieke, grensoverschrijdende aanpak voor het behoud en versterking van het Aamsveen samen met het Hündfelder Moor.”

Het Aamsveen (144 hectare) vormt landschappelijk en ecologisch gezien één gebied met het Hündfelder Moor, dat zo’n 900 hectare beslaat. Voorheen vormden ze een hoogveengebied van 2500 hectare, maar door turfwinning, verdroging en ontginning is het gebied flink geslonken. De miljoenen uit Brussel worden gebruikt om de verdroging tegen te gaan en het grondwaterpeil op een stabiel niveau te brengen. De hoop is dat het hoogveen zich zo kan herstellen en dat zeldzame en kwetsbare planten en dieren in het gebied blijven.