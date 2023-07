Pegida-leider moet naar politierechter om groepsbelediging

Pegida-voorman Edwin Wagensveld moet op 10 augustus voor de politierechter verschijnen, omdat hij verdacht wordt van groepsbelediging. In januari verscheurde hij een koran in de buurt van de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag. Het Openbaar Ministerie meldt dat is besloten “de verdachte te dagvaarden”.

Het OM spreekt van een 54-jarige Nederlander die in Duitsland woont. Wagensveld zei eerder tegen het ANP dat hij het onderwerp van het onderzoek was. Bij het verscheuren zei hij onder meer dat de Koran “een fascistisch boek is”.

Bij het OM kwamen meerdere aangiftes binnen. Ook leidde het incident tot een demonstratie tegen moslimhaat.