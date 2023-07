Raad van State buigt zich over vuurwerk bij Rammstein-concerten

De Raad van State buigt zich woensdag om 10.00 uur over de concerten van de Duitse metalband Rammstein in Groningen. De zitting gaat over de zogenoemde ontbrandingsvergunning die het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft verleend voor de concerten op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen. Die vergunning maakt het mogelijk vuurwerk af te steken bij de concerten.

De stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel is het niet eens met de ontbrandingsvergunning. De natuurclub wil voorkomen dat de concerten plaatsvinden en heeft bij de rechtbank Noord-Nederland gevraagd om alle vergunningen en toestemmingen voor de concerten te schorsen. Het verzoek om de ontbrandingsvergunning te schorsen is doorgestuurd naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, omdat die bevoegd zou zijn om hierover een oordeel te vellen.

De andere toestemmingen en vergunningen voor het concert, die onder meer door de gemeente Groningen zijn verleend, worden door de rechtbank Noord-Nederland behandeld. Die zitting vindt woensdagmiddag plaats.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen liet weten te wachten op het besluit van de rechter en nog geen uitspraken te doen. Organisator Greenhouse Talent heeft eveneens laten weten op dit moment geen uitspraken te doen over de voorlopige voorziening.