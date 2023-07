Rover wil boete NS bij te laat regelen van bussen bij storing

Reizigersorganisatie Rover wil dat de NS een boete krijgt als er niet op tijd bussen kunnen worden geregeld bij een treinstoring. Ook moet er een draaiboek komen voor de opvang van reizigers bij grote storingen. Rover zal hier dinsdag voor pleiten in de Tweede Kamer. Dan vindt er een hoorzitting plaats over de grote treinstoring in Amsterdam van begin juni die voor grote overlast zorgde.

Volgens Rover komt het vaker voor dat de NS niet op tijd vervangende bussen regelt, terwijl dit wel moet volgens de afspraken met het Rijk. “Wat Rover betreft zou er voortaan een boete op mogen staan als NS niet aantoonbaar alles op alles zet om aan bussen te komen. De reiziger moet geen last hebben van tekorten aan bussen bij contractpartijen van NS. NS moet daarom met meer busbedrijven afspraken maken”, meldt Rover.

Daarnaast wil Rover dat er een draaiboek komt om gestrande reizigers op te vangen wanneer het treinverkeer plat ligt. “Daarmee moet worden voorkomen dat slaapplekken pas zo laat worden geregeld dat reizigers moeten overnachten in een trein of zelfs op bankjes op het perron. NS zou tijdig een plan B moeten voorbereiden als er kans is dat de verstoring de rest van de dag blijft duren”, aldus Rover.

Verder vindt Rover dat er duidelijke regels moeten komen over de vergoeding van de kosten die reizigers maken wanneer ze zelf een alternatief vervoer of slaapplek regelen. “Reizigers die zelf een oplossing vinden, zouden niet in onzekerheid moeten blijven over recht op vergoeding”.

Begin juni reden er geen treinen op trajecten rondom Amsterdam vanwege de IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail. De verkeersleidingspost moest vanwege de storing uitwijken van Amsterdam naar Utrecht. Veel reizigers strandden en moesten overnachten op stations. Ze werden onder andere opgevangen in de Ziggo Dome in Amsterdam en de Jaarbeurs in Utrecht.