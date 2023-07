Rutte wil dat Kosovo en Servië nu aan de slag gaan met EU-plan

Servië en Kosovo moeten nu beginnen met het uitvoeren van het EU-plan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. Er is geen tijd meer voor woorden, het is tijd voor actie, verklaarden premier Mark Rutte en zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel tijdens een bezoek aan Kosovo.

Begin dit jaar werden Servië en Kosovo het eens over een basisplan onder leiding van EU-buitenlandchef Josep Borrell om de problemen aan te pakken. Maar sindsdien zijn de spanningen weer hoog opgelopen. Die eindigden in zware ongeregeldheden eind mei in Noord-Kosovo waar de meerderheid Servisch is.

Het plan van Borrell is cruciaal, zei Rutte tijdens een persconferentie na overleg met de Kosovaarse premier Albin Kurti. Ga de dialoog weer aan en voer het plan stap voor stap uit, zei hij. “Maak het zo saai mogelijk.” Maar ga eindelijk aan de slag, voegde premier Bettel toe.

Een dag eerder bracht het tweetal dezelfde boodschap over in Belgrado tijdens een overleg met de Servische president Aleksandar Vucic.

Kosovo scheidde zich in 1999 af van Servië. Dat land heeft die stap nooit erkend. Vier Servische gemeenschappen in het noorden van Kosovo richten zich volledig op Belgrado. Kurti probeert zijn greep op deze minderheid te vergroten.

Maar dat pakte verkeerd uit. Het zeer pro-Europese Kosovo kreeg kritiek van de VS en de EU besloot zeer uitzonderlijke maatregelen te nemen tegen Kosovo. Een deel van de financiële steun werd opgeschort. Kurti maakt zich nu zorgen over de relatie met de EU, is te horen in Pristina.

Het basisplan houdt onder meer in dat beide landen hun relaties normaliseren. Servië zou de huidige grenzen accepteren zonder Kosovo te erkennen. Ook zou Servië de toetreding van Kosovo tot internationale organisaties zoals de VN niet langer tegenwerken.