Tweede steunpakket en nieuwe speciaal gezant voor Oekraïne

Nederland stuurt een tweede steunpakket ter waarde van 118 miljoen euro naar Oekraïne, maakt minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag bekend. Van het pakket is 83 miljoen euro bestemd voor herstelwerkzaamheden en gezondheidszorg. “De aanhoudende oorlog blijft zijn tol eisen van de Oekraïense samenleving en economie. De behoeften blijven hierdoor groot”, aldus het ministerie.

Ook is 10 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp vanwege de doorbraak van de Kachovka-dam, die begin juni werd verwoest. Het geld is onder meer bedoeld voor reddingsboten en vletten, een soort roeiboot.

De overige 25 miljoen zijn subsidies voor bedrijven en maatschappelijke organisaties die helpen met de wederopbouw van het land, aldus de minister. Daarbij gaat het om bedrijven die zaken willen doen met Oekraïne en tegelijkertijd bijdragen aan de wederopbouw van het land. Zo is er bijvoorbeeld een Nederlands mkb-bedrijf dat machines zal aanleveren voor een Oekraïens bedrijf dat een fabriek voor bouwmaterialen wil bouwen in West-Oekraïne. “Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om de risico’s voor bedrijven die exporteren naar of investeren in Oekraïne af te dekken via een garantie- of verzekeringsfaciliteit.”

Verder heeft het kabinet topdiplomaat Roderick van Schreven aangesteld als nieuwe Oekraïne-gezant. De vorige gezant, Ron van Dartel, stapte na minder dan een maand weer op vanwege uitingen in zijn boek over Oekraïne en Rusland. Daarin zei hij onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn en dat de steun voor de Russische president Vladimir Poetin groter is dan wordt gedacht, ook in Europa.

De minister noemt Van Schreven iemand met “de juiste ervaring en contacten in het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, waarmee hij Nederlandse bedrijven die willen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne kan adviseren en ondersteunen”. Hij werkte eerder voor de Verenigde Naties en als speciaal gezant voor de samenwerking tussen Nederland, Israël en de Palestijnse Gebieden.

In april stuurde het kabinet een hulppakket van 274 miljoen euro naar Oekraïne, waarvan het grootste gedeelte was bedoeld voor humanitaire hulp, landbouw en herstelwerkzaamheden.