Valwind veroorzaakt schade ten westen van Apeldoorn

Een valwind heeft dinsdag aan het eind van de ochtend schade veroorzaakt in een aantal dorpen ten westen van Apeldoorn. Klarenbeek, Lieren en Beekbergen zouden zijn getroffen door de plotseling langsrazende wind, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

De brandweer en andere hulpdiensten zijn bezig om omgewaaide bomen van de weg te halen, onder andere bij de Woudweg in Klarenbeek. Die weg is afgesloten. In Lieren heeft de Prinses Julianaschool stormschade opgelopen. In Beekbergen werden huizen beschadigd.