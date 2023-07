17-jarige verdachte dodelijke schietpartij Vlaardingen weer vrij

De 17-jarige jongen die is aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vlaardingen is weer vrij. De jongen is niet de schutter, maar blijft wel een verdachte in de zaak, meldt de politie. Zijn precieze rol wordt verder onderzocht.

Maandag werd rond 17.45 uur een 30-jarige man uit Vlaardingen doodgeschoten op een parkeerplaats aan de Johannes van Bijnenstraat, bij de kruising met de Samuël Esmeijerstraat. Er waren veel mensen op straat die het incident gezien hebben.

Volgens de politie zijn er meerdere schoten gelost. Het slachtoffer werd van dichtbij onder vuur werd genomen. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken wie de schutter was.