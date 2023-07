Amsterdam telde tot nu toe zo’n honderd omgewaaide bomen

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er in Amsterdam rond de honderd bomen zijn omgewaaid, als gevolg van storm Poly woensdag. Naar verwachting loopt dit aantal nog op, laat een woordvoerder weten. “Naarmate de registraties binnenkomen en inspecties zijn uitgevoerd.”

Er zijn tot nu toe zo’n duizend meldingen gedaan van omgevallen bomen of afgewaaide takken. Het kan zijn dat er meerdere meldingen gedaan zijn over dezelfde boom.

De gemeente werkt woensdagavond door om bomen op te ruimen. In parken worden daarnaast veiligheidscontroles gedaan. Zo wordt gekeken naar instabiele bomen en losse takken. Parken in de hoofdstad werden gesloten vanwege het extreme weer. Donderdag rond het middaguur hoopt de gemeente meer te kunnen zeggen over de opening van de parken.

Ook in het Amsterdamse Bos zijn wegen vrijgemaakt, evenementen zaterdag kunnen daar doorgaan, aldus de gemeente.